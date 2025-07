Концерт состоится 31 июля в Планетарии №1. Начнется мероприятие в 21:00. Возрастное ограничение: 6+.

Организаторы концерта отмечают, что Нина Симон – певица, без которой невозможно представить историю джаза, соула, блюза и госпела.

Среди звезд и созвездий прозвучат композиции из ее репертуара: Feeling Good, I Put a Spell on You, Ne me quitte pas и другие, исполнит их Spontaneou Jazz Band.

Фото: planetarium.one