Концерт Space Jazz состоится 19 марта в Планетарии №1. Начнется мероприятие в 21:00. Возрастное ограничение: 6+.

Путешествие по космосу под звуки джазовых баллад представит Spontaneous Jazz Band. Программа Ballads – гармония тайны и волшебства. Саксофон и вокальные партии создадут атмосферу умиротворения.

На сцене будут Ольга Чупина (вокал), Анастасия Карпешина (вокал, клавиши), Антон Рязанов (саксофон), Ангелина Гридина (контрабас) и Алексей Кожемякин (барабаны). Прозвучат шедевры Round midnight, My funny valentine, Harlem nocturne, Angel eyes, Just friends, Stardust, Tenderly, The Peacocks, All or nothing at all.

Фото: pxhere