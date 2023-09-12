Концерт "Сорочинская ярмарка" пройдет 21 апреля в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцам будет представлена опера Модеста Мусоргского. Ожидается открытие конкурса выпускников вокальных кафедр РФ.

Написать оперу на гоголевский текст из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" автор задумал в 1870-х годах. В "Сорочинской ярмарке" вместо сладкого пения зазвучали возгласы торговок, ворчание, кряхтение и ругань. Живо изображены супружеская перепалка Хиври и Черевика, любовные переживания Параси, а сонные видения Парубка доведены до фантастических картин адского шабаша.

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