Концерт "Сорочинская ярмарка"

Петербуржцам будет представлена опера Модеста Мусоргского. Ожидается открытие конкурса выпускников вокальных кафедр РФ.
Написать оперу на гоголевский текст из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" автор задумал в 1870-х годах. В "Сорочинской ярмарке" вместо сладкого пения зазвучали возгласы торговок, ворчание, кряхтение и ругань. Живо изображены супружеская перепалка Хиври и Черевика, любовные переживания Параси, а сонные видения Парубка доведены до фантастических картин адского шабаша.
Фото: pxhere
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