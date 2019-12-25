Концерт "Сокровища “Русских сезонов”"

Памяти Сергея Дягилева.

В театре "Мюзик-Холл" почтут память театрального деятеля Сергея Дягилева и его знаменитых "Русских сезонов": 15 октября там состоится концерт.

В программу войдут признанные шедевры классики из репертуара труппы самого Дягилева – это балеты Стравинского "Петрушка" и "Жар-птица", симфоническая поэма Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна" и фрагменты из балета Чайковского "Лебединое озеро". Эта программа входит в международный проект "Сезонов" во Франции, которую собирались отыграть в минувшем сентябре в Оперном театре Ниццы. Пандемия коронавируса перенесла концерт в Петербург – маэстро Фабио Мастранджело не отказался от затеи провести "Русские сезоны".

Цена билетов: от 700 рублей

Место: "Мюзик-Холл", парк Александровский, 4,

Фото: pixabay