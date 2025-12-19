Концерт "Сказки арфы"

Концерт состоится 23 января в Капелле. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Концерт даст этно-проект, сочетающий целебное воздействие звуков и яркие авторские композиции. В репертуаре музыкантов – редкие и необычные этнические инструменты разных стран мира: кельтская арфа, ханг-драм, классическая и ирландская флейты, армянский дудук, дуклар, гизуки, глокеншпиль, поющие чаши, тамбура, мандолина, органелла, боуран и другие.

Исполнители: Alizbar (кельтская арфа, этнические флейты, дуклар, гизуки, гитара, бойран), Ирина Ши (вокал, поющие чаши, колокольчики), Анна Батурова (аррай-мбира, ханги, органелла, глокеншпиль, вибратоны, поющие хрустальные чаши) и Андрей Самойлов (контрабас).

Фото: pxhere