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Концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет"

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Концерт пройдет 28 сентября в Мариинском театре. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

Знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в формате спектакля-концерта, а исполнителями будут Евгений Миронов и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Автор идеи – Евгений Миронов, работавший с ведущими режиссерами Петером Штайном и Робером Лепажем. 

Дмитрий Шостакович неоднократно обращался к шекспировским произведениям, в том числе и к "Гамлету": оркестр исполнит его композиции из одноименного фильма 1964 года и из постановки Николая Акимова. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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