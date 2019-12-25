Концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет"

Знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в формате спектакля-концерта, а исполнителями будут Евгений Миронов и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Автор идеи – Евгений Миронов, работавший с ведущими режиссерами Петером Штайном и Робером Лепажем.
Дмитрий Шостакович неоднократно обращался к шекспировским произведениям, в том числе и к "Гамлету": оркестр исполнит его композиции из одноименного фильма 1964 года и из постановки Николая Акимова.
Фото: pxhere
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