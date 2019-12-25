Концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет"

Концерт пройдет 28 сентября в Мариинском театре. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

Знаменитая пьеса мировой драматургии прозвучит в формате спектакля-концерта, а исполнителями будут Евгений Миронов и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Автор идеи – Евгений Миронов, работавший с ведущими режиссерами Петером Штайном и Робером Лепажем.

Дмитрий Шостакович неоднократно обращался к шекспировским произведениям, в том числе и к "Гамлету": оркестр исполнит его композиции из одноименного фильма 1964 года и из постановки Николая Акимова.

Фото: pxhere