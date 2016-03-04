20 октября в БКЗ состоится концерт Сергея Трофимова.

Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью, и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве. Несмотря на то, что известного автора-исполнителя принято относить к числу наиболее влиятельных деятелей современного русского шансона, популярность артиста выходит далеко за пределы, ограниченные рамками одной лишь авторской песни. Творчество Трофимова многогранно: здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, не чужды музыканту и заигрывания с хип-хопом, роком и рок-н-роллом.

Посмотреть на все это лично зрители смогут 20 октября в БКЗ в 19:00.