Трофим и Бужор: наш дуэт "Боярышник"спонсирует фармацевтическая компания "Провинциал"

28 октября состоялся концерт "Звезды с Любовью" в честь 50-ти летнего юбилея БКЗ. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и узнал о новом дуэте заслуженного артиста России Сергея Трофимова и оперного певца Методие Бужора.

На этом концерте мы решили создать с Методие новый молодежный проект, будем выступать вместе. Уже даже придумали название "Боярышник. Спонсор фармацевтическая компания "Провинциал". Сергей Трофимов

Будем вместе, оденемся. Ждем, кто из дизайнеров нам сделает костюмы, и будем выступать. Начнем с БКЗ Октябрьский, конечно, а потом по всем концертным залам и всем концертным площадкам нашей большой необъятной страны. Методие Бужор

На прошлом выступлении в Санкт-Петербурге Сергей Трофимов рассказал, что в следующий раз в Питере у него будет совершенно новая программа и новый концерт. По словам артиста, это те песни, которые уже готовы, но он не решается их вставлять, потому что публика все время просит старых песен.

Я подумал, что мы хотим сделать совершенно другую программу и предстать с ней. Сергей Трофимов

Методие Бужор согласился с Трофимом и отметил, что он революционер в творчестве. Бужор так же добавил, что он знает все песни Трофимова:

Слушайте новые песни Трофима, потому что они скоро перевернут всё сознание человечества, наших зрителей и нашей страны. Это правильные песни. Методие Бужор



Сергей же отметил, что если говорить серьезно, то он давно хочет написать для Методие песню, чтобы Бужор спел её. Музыканту очень нравится подача коллеги, он считает его одним из немногих честных артистов, который не выпячивает свои вокальные данные, а позволяют материалу прозвучать в полном объеме. Сергей говорит, что таких людей у нас всегда было мало, вспоминая при этом Георга Коца, Гуляева и Магомаева. По мнениею Трофимова, Бужор - человек из той же плеяды. Сергей отмечает, что новая песня для друга будет очень оригинально звучать. Оперному певцу также импонирует такой компазитор:

Я хвалю Сергея, не потому, что он рядом стоит, а уважаю его как человека и мужчину. Просто Сергей пишет песни, как в старые добрые времена. С пониманием того, что пишет, с пониманием слова и музыки. Методие Бужор



Методие считает, что каждый артист будет считать своим долгом праздновать свое пятидесятилетие в БКЗ, как это недавно делал Дмитрий Харатьян. А Сергей Трофимов добавляет с юмором:

Я знаю, что Оззи Осборн хотел отметить свое пятидесятилетие в БКЗ, но сроков не было. Сергей Трофимов



Всё забито. Я видел у Эммы Васильевны Лавринович календарь-книжку, там все дублируется. Для Сережи будет место, это святое. Для меня тоже, надеемся, место будет. И для нашего нового коллектива "Боярышник". Слушайте на FM радиостанциях нашей страны новый коллектив "Боярышник". Методие Бужор

На вопрос о том будет ли концерт у Бужора в Питере Сергей Трофимов так же пошутил первый. По словам музыканта, концерт проходил только что на крейсере "Аврора", там на пятом баке выступал Бочелли, а на третьем баке как раз Методие. Бужор парирует это тем, что сейчас активно репетирует с Колей Басковым то, что как раз и было на "Авроре".

Так что приходите друзья, слушайте то, что не должно слушаться! Методие Бужор

Видео: канал Piter.TV. YouTube: БКЗ Октябрьский, Сергей Трофимов.

Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.