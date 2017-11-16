Трофим считает, что на ворота сборной России надо ставить Шойгу

28 октября состоялся концерт "Звезды с Любовью" в честь 50-ти летнего юбилея БКЗ. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и узнал о футбольных пристрастиях заслуженного артиста России Сергея Трофимова.

Недавно в своем фейсбуке Сергей написал пост о победе "Спартака" над "Севильей" в матче группового этапа Лиги Чемпионов. Мы решили узнать давно ли Трофимов следит за футболом и за какую команду болеет:

Я всю жизнь болею за Манчестер Юнайтед. Спартак порадовал, потому что в приоритетах это моя вторая команда, за которой я слежу. Они очень похожи на Манчестер Юнайтед своим раздолбайством. Если у них игра пошла, всё, их не остановить. А в этот раз вообще случилось чудо. Никто не ожидал, что такое произошло. Сергей Трофимов

По словам Сергея, у него даже закралась шальная мысль о том, что на чемпионате мира мы хотя бы выйдем из группы. Сергей с юмором оценивает шансы сборной России на будущем домашнем чемпионате мира 2018:

Понятно, что мы выиграем. Потому что у нас на воротах будет стоять Шойгу. Ой это ж была тайна.

Нам стало интересно как Сергей стал болеть за Манчестер Юнайтед и давно ли переживает за эту команду. По словам Трофимова,эта симпатия возникла у него из-за бывшего футболиста МЮ Пола Скоулза:

Болею давно. Этот рыжий Скоулз, у него же оказывается врожденная астма была, причем второй степени. Человек при таком заболевании ходить не должен, задыхаться будет. А он в футбол играл, представляете! Когда ему все противопоказано. У него астма физических усилий. Человек стал мировой звездой. Я был в шоке, меня это сразило,и я стал болеть.

Видео: канал Piter.TV, YouTube/ Манчестер Юнайтед

Михаил Половинчук, Надежда Путинцева.