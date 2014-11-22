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Концерт "Сергей Прокофьев. Дневник в четырех сюитах"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Сергей Прокофьев. Дневник в четырех сюитах"

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Концерт пройдет 1 июля в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт откроет фестиваль в год 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева. Будет объединена музыка из четырех произведений композитора, написанных в разные периоды творческого пути. 

В программе – композиции "Летняя ночь", "Серенада", "Сны", "Танец масок", "Золушка", "Шуты убивают своих жен", "Третий антракт" и другие. Исполнит их Симфонический оркестр Петербурга, мастер художественного слова – Василий Соловьев‑Седой. 

Продолжительность: два часа, с одним антрактом. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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