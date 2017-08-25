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Концерт СЛОТ

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СЛОТ празднует десятилетие альбома "Тринити" на сцене "Аврора Концерт Холл".

Российская рок-группа СЛОТ отметит 10 лет со дня выпуска альбома “Тринити”. Именно эта пластинка подарила фанатам такие хиты  как “Мертвые звезды” и “Они убили Кенни”.Такое масштабное событие СЛОТ отмечает в кругу близких друзей - поклонников группы. 
 
Бонусом к выступлению станет презентация концертного DVD диска с программой ”Тринити” - #REDLive. Примечательно, что свой последний сольный “концертник” СЛОТ выпускал очень давно - в 2008 году.  Теперь у фанатов появится возможность приобрести очередной “артефакт” - новую запись с московского концерта группы.
 
Начало концерта в 20.00. Место проведения: AURORA CONCERT HALL (Пироговская набережная, 5/2)
 
Теги: аврора холл , концерт , слот , тринити , юбилей
Категории: куда сходить в петербурге Концерты

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