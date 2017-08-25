Концерт СЛОТ

СЛОТ празднует десятилетие альбома "Тринити" на сцене "Аврора Концерт Холл".

Российская рок-группа СЛОТ отметит 10 лет со дня выпуска альбома “Тринити”. Именно эта пластинка подарила фанатам такие хиты как “Мертвые звезды” и “Они убили Кенни”.Такое масштабное событие СЛОТ отмечает в кругу близких друзей - поклонников группы.

Бонусом к выступлению станет презентация концертного DVD диска с программой ”Тринити” - #REDLive. Примечательно, что свой последний сольный “концертник” СЛОТ выпускал очень давно - в 2008 году. Теперь у фанатов появится возможность приобрести очередной “артефакт” - новую запись с московского концерта группы.

Начало концерта в 20.00. Место проведения: AURORA CONCERT HALL (Пироговская набережная, 5/2)