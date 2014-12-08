Концерт "Русская классика"

В День защитника Отечества в исполнении Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Титова прозвучит русская классика.
В первом отделении будет два инструментальных концерта. Николай Мясковский – один из выдающихся симфонистов прошлого века. Его виолончельный концерт – шедевр, в котором композитор смог в полной мере обрести гармонию внешнего и внутреннего.
Сергей Василенко – представитель композиторской школы. Концерт для трубы входит в число его лучших сочинений.
Во втором отделении ожидается драматичная Симфония №4 П. И. Чайковского.
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