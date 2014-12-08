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Концерт "Русская классика"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Русская классика"

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Концерт "Русская классика" пройдет 23 февраля во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

В День защитника Отечества в исполнении Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Титова прозвучит русская классика. 

В первом отделении будет два инструментальных концерта. Николай Мясковский – один из выдающихся симфонистов прошлого века. Его виолончельный концерт – шедевр, в котором композитор смог в полной мере обрести гармонию внешнего и внутреннего. 

Сергей Василенко – представитель композиторской школы. Концерт для трубы входит в число его лучших сочинений.

Во втором отделении ожидается драматичная Симфония №4 П. И. Чайковского. 

Фото: pxhere 

Теги: классическая музыка, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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