Концерт "Рождественские приключения"

В Рождество Губернаторский симфонический оркестр Петербурга предлагает юным слушателям и их родителям отправиться в мир музыки, фантазии и мечты. Программу составят шедевры классики, популярные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, симфонические миниатюры, а также саундтреки, которые написаны к известным фильмам и мультфильмам.
Представят истории о сказочных героях и вымышленных персонажах, с ними произойдут таинственные метаморфозы, что позволит прикоснуться к волшебству.
Дирижер – Максим Алексеев.
Фото: pxhere
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