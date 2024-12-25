Концерт "Рождественские приключения" состоится 7 января в КДЦ "Максим". Начало – в 14:00. Для гостей старше 6 лет.

В Рождество Губернаторский симфонический оркестр Петербурга предлагает юным слушателям и их родителям отправиться в мир музыки, фантазии и мечты. Программу составят шедевры классики, популярные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, симфонические миниатюры, а также саундтреки, которые написаны к известным фильмам и мультфильмам.

Представят истории о сказочных героях и вымышленных персонажах, с ними произойдут таинственные метаморфозы, что позволит прикоснуться к волшебству.

Дирижер – Максим Алексеев.

Фото: pxhere