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Концерт "Рождественские приключения"
Сегодня, 14:00
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Концерт "Рождественские приключения"

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Концерт "Рождественские приключения" состоится 7 января в КДЦ "Максим". Начало – в 14:00. Для гостей старше 6 лет.

В Рождество Губернаторский симфонический оркестр Петербурга предлагает юным слушателям и их родителям отправиться в мир музыки, фантазии и мечты. Программу составят шедевры классики, популярные сочинения отечественных и зарубежных композиторов, симфонические миниатюры, а также саундтреки, которые написаны к известным фильмам и мультфильмам. 

Представят истории о сказочных героях и вымышленных персонажах, с ними произойдут таинственные метаморфозы, что позволит прикоснуться к волшебству.

Дирижер – Максим Алексеев. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, рождество
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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