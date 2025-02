Концерт "Магия свечей. Романтический джаз в оранжерее: Фрэнк Синатра" состоится 9 февраля в Оранжерее Таврического сада. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Для поклонников самой романтичной, праздничной и светлой музыки Фрэнка Синатры, а также для ценителей прекрасного, подготовлен концерт в тени различных тропических растений.

В программе – хиты мэтра: L. O. V. E, Fly Me to the Moon, New York и другие. Джаз, виртуозные импровизации, растения, сотни свечей… Вечер будет идеальным.

Исполнит композиции джаз-бэнд Jazz Hooligans.

Фото: pxhere