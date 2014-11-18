Концерт "Рахманинов, Стравинский, Глиэр"

Концерт состоится 16 марта во дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках концерта прелюдии Сергея Рахманинова прозвучат в оркестровке Николая Корндорфа. А поэма "Завещание" позволит с новой стороны взглянуть на творчество Рейнгольда Глиэра. Дополнит программу первого отделения легкий "Концерт для скрипки" Дмитрия Кабалевского.

Во втором отделении слушателей ожидает сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов, солист – Илья Козлов.

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