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Концерт "Рахманинов, Стравинский, Глиэр"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Рахманинов, Стравинский, Глиэр"

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Концерт состоится 16 марта во дворце Белосельских-Белозерских. Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках концерта прелюдии Сергея Рахманинова прозвучат в оркестровке Николая Корндорфа. А поэма "Завещание" позволит с новой стороны взглянуть на творчество Рейнгольда Глиэра. Дополнит программу первого отделения легкий "Концерт для скрипки" Дмитрия Кабалевского. 

Во втором отделении слушателей ожидает сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского. Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Александр Титов, солист – Илья Козлов. 

Фото: pxhere 

Теги: классическая музыка, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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