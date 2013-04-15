Концерт "Рахманинов, Прокофьев" пройдет 9 декабря в Капелле на набережной реки Мойки. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Посетителей концерта ожидает премьера музыки к фильмам "Тоня" и "Котовский" в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Петербурга.

Премьера "Первой симфонии" Сергея Рахманинова вызвала противоречивую реакцию. Так, при жизни композитора произведение не исполнялось. Но по прошествии десятилетий сочинение стало входить в репертуар симфонических коллективов.

Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко, камерный хор "Петербургские серенады", дирижер – Егор Лосев.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга