Концерт "Рахманинов, Прокофьев"

Посетителей концерта ожидает премьера музыки к фильмам "Тоня" и "Котовский" в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Петербурга.
Премьера "Первой симфонии" Сергея Рахманинова вызвала противоречивую реакцию. Так, при жизни композитора произведение не исполнялось. Но по прошествии десятилетий сочинение стало входить в репертуар симфонических коллективов.
Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко, камерный хор "Петербургские серенады", дирижер – Егор Лосев.
Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга
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