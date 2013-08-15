  1. Главная
Концерт "Pianissimo. Александр Доронин"
Сегодня, 19:00
Концерт "Pianissimo. Александр Доронин"

Концерт "Pianissimo. Александр Доронин" состоится 11 августа в Большом итальянском просвете Эрмитажа. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Пианист Александр Доронин учится в Королевском музыкальном колледже с сентября 2021 года у профессора Дмитрия Алексеева. Также музыкант получил образование в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных. 

Александр сыграл сольные партии на выступлениях с Российским национальным оркестром Михаила Плетнева, Симфоническим оркестром Королевского колледжа музыки, Симфоническим оркестром Кембриджа, Ярославским филармоническим оркестром, Воронежским молодежным симфоническим оркестром и Омским симфоническим оркестром. 

Фото: pxhere 

