Концерт "Pianissimo. Александр Доронин"

Пианист Александр Доронин учится в Королевском музыкальном колледже с сентября 2021 года у профессора Дмитрия Алексеева. Также музыкант получил образование в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных.
Александр сыграл сольные партии на выступлениях с Российским национальным оркестром Михаила Плетнева, Симфоническим оркестром Королевского колледжа музыки, Симфоническим оркестром Кембриджа, Ярославским филармоническим оркестром, Воронежским молодежным симфоническим оркестром и Омским симфоническим оркестром.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все