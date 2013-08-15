Концерт "Pianissimo. Александр Доронин" состоится 11 августа в Большом итальянском просвете Эрмитажа. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Пианист Александр Доронин учится в Королевском музыкальном колледже с сентября 2021 года у профессора Дмитрия Алексеева. Также музыкант получил образование в Московской специальной музыкальной школе имени Гнесиных.

Александр сыграл сольные партии на выступлениях с Российским национальным оркестром Михаила Плетнева, Симфоническим оркестром Королевского колледжа музыки, Симфоническим оркестром Кембриджа, Ярославским филармоническим оркестром, Воронежским молодежным симфоническим оркестром и Омским симфоническим оркестром.

Фото: pxhere