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Концерт Oxxxymiron

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В "Ледовом дворце" состоится один из самых ожидаемых рэп-концертов года - Оксимирона.

В “Ледовом дворце” в Петербурге 28 октября пройдет концерт одного из самых обсуждаемых рссийских рэперов - Oxxxymironа. 
 
Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, сейчас считается главным примером прорыва независимой рэп-музыки. Исполнитель ратует за развитие российской баттловой культуры. Однако, творчество Оксимирона знают и за рубежом. Недавно у рэпера состоялся рэп-баттл  с культовым американцем Dizasterом. 
 
Oxxxymiron продвигает себя без поддержки крупных лейблов и представителей СМИ. Музыкант даст сольные концерты на самых крупных площадках страны - в “Олимпийском “ (Москва) и “Ледовом дворце” в Петербурге. 
 
Начало мероприятия - 19.00 
Теги: oxxxymiron , концерт , ледовый дворец
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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