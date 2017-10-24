Концерт Oxxxymiron

В "Ледовом дворце" состоится один из самых ожидаемых рэп-концертов года - Оксимирона.

В “Ледовом дворце” в Петербурге 28 октября пройдет концерт одного из самых обсуждаемых рссийских рэперов - Oxxxymironа.

Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, сейчас считается главным примером прорыва независимой рэп-музыки. Исполнитель ратует за развитие российской баттловой культуры. Однако, творчество Оксимирона знают и за рубежом. Недавно у рэпера состоялся рэп-баттл с культовым американцем Dizasterом.

Oxxxymiron продвигает себя без поддержки крупных лейблов и представителей СМИ. Музыкант даст сольные концерты на самых крупных площадках страны - в “Олимпийском “ (Москва) и “Ледовом дворце” в Петербурге.

Начало мероприятия - 19.00