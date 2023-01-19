Концерт "Орган ТОП10. Величайшие Сочинения"

Во времена Баха, определенно, не было музыкальных чартов, но мы - люди, живущие в эпоху великих и бесконечных сравнений, конечно же, обречены сравнивать и выбирать. Так ли это плохо?
Amadeus Concerts вновь предлагает петербуржцам необычный музыкальный формат. На этот раз, вниманию публики будут представлены 10, возможно, величайших органных произведений всех времён.
Конечно же, этот концерт - прекрасный повод познакомиться с органной музыкой. Но даже завсегдатаи органных концертов не будут чувствовать себя здесь чужими - программа рассчитана и на музыкальных "гурмэ". Величественные своды Петрикирхе, глубокое звучание духового органа и величайшие органные сочинения - всё это ждет вас на необычном концерте "Орган. TOP 10"
Исполнители: Сергей Силаевский (орган) - Лауреат международных конкурсов, Kirchenmusiker (органист, дирижер и художественный руководитель Собора св. Петра и Павла "Петрикирхе")
Продолжительность концерта: 1 час без антракта.
Дети до 7 лет бесплатно!
Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts
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