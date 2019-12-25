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Концерт Ольги Максимовой "Арфа над Невой"
Сегодня, 19:45
443
smirenny

Концерт Ольги Максимовой "Арфа над Невой"

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Электроарфистка даст концерт на теплоходе.

В субботу, 12 сентября, в Петербурге пройдет необычный концерт на теплоходе: петербуржцы и гости города смогут послушать чарующие звуки электроарфы и насладиться видом города под закатные лучи солнца.

Ольга Максимова – электроарфистка и композитор, автор уникальных проектов, девушка сотрудничает с музыкантами самых разных стилей и направлений. Адрес отправления теплохода станет известен за день до концерта. Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото: vk.com/harplivemusic

Теги: арфа, концерт, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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