Концерт Ольги Максимовой "Арфа над Невой"

Электроарфистка даст концерт на теплоходе.

В субботу, 12 сентября, в Петербурге пройдет необычный концерт на теплоходе: петербуржцы и гости города смогут послушать чарующие звуки электроарфы и насладиться видом города под закатные лучи солнца.

Ольга Максимова – электроарфистка и композитор, автор уникальных проектов, девушка сотрудничает с музыкантами самых разных стилей и направлений. Адрес отправления теплохода станет известен за день до концерта. Узнать подробности и купить билет можно на сайте.

Фото: vk.com/harplivemusic