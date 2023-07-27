Концерт "Огонь горит" в Шереметевском дворце

Концерт пройдет 12 ноября в Домовой церкви Шереметевского дворца. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Посетители концерта погрузятся в культуру Франции XVII века. Этот проект оживит старый жанр куртуазной арии – любовной песни о несчастной или несбыточной любви.

Некоторые из песен больше напомнят арт-рок 1970-х годов, чем изысканную вязь золотого века европейской культуры. Но участники дуэта считают приоритетным наиболее точно передать дух эпохи, нежели строго следовать музыкальной форме.

Исполнительница песен – певица и композитор Алиса Тен, она сотрудничает с Леонидом Десятниковым, Владимиром Волковым и ансамблем "Дивертисмент". Другой участник дуэта – звезда отечественной барочной сцены Руст Позюмский.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия