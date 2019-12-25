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Концерт "Ночной орган"
Сегодня, 22:30
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Концерт "Ночной орган"

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Концерт состоится 18 сентября в Анненкирхе, стартует мероприятие в 22:30. Возрастное ограничение: 6+.

Музыка проведет посетителей от темной ночи к восходу солнца, а особенную атмосферу создаст световое шоу. Вы прочувствуете каждую минуту самого таинственного времени суток! Красоту состояния передадут произведения композиторов разных эпох – от шедевров барокко до культовых саундтреков. 

Исполнителями будут органисты Ольга Котлярова и Сергей Буслов под показ медиапроекций Руслана Назырова, а облака дыма и пробивающиеся через него лучи света дополнят впечатления. 

Фото: пресс-служба Анненкирхе 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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