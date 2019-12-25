Концерт Vincent Gross Quartet

Уникальный вокалист из США Винсент Гросс совместно с международным квартетом представит программу романтических хитов из репертуара Луи Армстронга. Прозвучат такие композиции, как My Funny Valentine, What a Wonderful World, When You Smiling, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, St James Infirmary и другие.
Винсент Гросс известен музыкальной многогранностью в качестве вокалиста, инструменталиста и шоумена. Его авангардные джазовые вокализы, напевы и скэт-импровизации в сочетании с соло на трубе, корнете и флюгельгорне позволяют насладится исполнительским мастерством артиста.
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