Концерт Vincent Gross Quartet

Концерт пройдет 7 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Уникальный вокалист из США Винсент Гросс совместно с международным квартетом представит программу романтических хитов из репертуара Луи Армстронга. Прозвучат такие композиции, как My Funny Valentine, What a Wonderful World, When You Smiling, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, St James Infirmary и другие.

Винсент Гросс известен музыкальной многогранностью в качестве вокалиста, инструменталиста и шоумена. Его авангардные джазовые вокализы, напевы и скэт-импровизации в сочетании с соло на трубе, корнете и флюгельгорне позволяют насладится исполнительским мастерством артиста.

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