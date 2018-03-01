Спектакль "Нервные люди"

Возрастное ограничение: 12+.

Литературный моноспектакль "Нервные люди" поставлен по мотивам нескольких рассказов писателя Михаила Зощенко. Леонид Таранов играючи воплотит на сцене героев всех произведений и раскроет их глубинную сущность через историю человеческих взаимоотношений.

В моноспектакль вошли 11 рассказов Зощенко, среди которых "История болезни", "Мелкий случай из личной жизни", "Коварство и любовь", "Лимонад", "Аристократка" и другие.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Подвалъ Бродячей Собаки, Итальянская улица, 4

Фото: ВКонтакте / Театр на крыше | Нервные люди