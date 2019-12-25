Концерт "Музыкальные картины"

Концерт пройдет 27 сентября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается цикл концертов "Музыкальные картины", который откроется программой из ярких и живописных произведений классической музыки.

Симфоническая картина "Садко" и "Сеча при Керженце" из "Китежа" – шедевры Римского-Корсакова. Сюита Респиги "Триптих Боттичелли" создана под впечатлением от легендарных картин эпохи Возрождения. Репертуарная редкость – сюита "Русские художники" Ивана Дзержинского: в ней оживают образы из работ Сурикова, Левитана, Крамского, Серова и Шишкина. Завершит выступление "Переход Суворова через Альпы" – полотно Андрея Эшпая.

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