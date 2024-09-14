  1. Главная
Концерт "Музыка в оранжерее Таврического сада"
Сегодня, 20:00
Концерт "Музыка в оранжерее Таврического сада"

Концерт пройдет 4 сентября в оранжерее Таврического сада. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев ожидает концерт от команды "Русские музыкальные сезоны". Вы услышите музыку разных жанров и исполнителей – от традиционного или авторского джаза до утонченной неоклассики. 

Программа 4 сентября – "Классика о любви". 

Фото: rmseasons.com 

