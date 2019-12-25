Концерт "Музыка песчаных сказок"

Концерт состоится 13 сентября в Мариинском театре. Стартует мероприятие в 12:00 и 14:00. Без возрастных ограничений.

Маленьким петербуржцам будет представлен цикл музыкальных интерактивных сказочных спектаклей, сочетающих живое исполнение, актерское чтение и живопись песком. Постановки созданы режиссером, музыковедом и актрисой Ольгой Пикколо.

В основе – увлекательные сюжеты: либо знакомые произведения Пушкина, Гофмана, Экзюпери, Шекспира, Метерлинка, либо авторские сюжеты Ольги Пикколо о композиторах, детях и их поиске счастья. В спектаклях прозвучат шедевры классической музыки в исполнении самых разных музыкальных инструментов.

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