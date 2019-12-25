Концерт "Рок-хиты с симфоническим оркестром"

Концерт ожидается 3 октября в Колизее, начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Прозвучат легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе будут самые известные хиты представителей отечественной и зарубежной сцены.

Olympic Orchestra под руководством дирижера Александра Голикова объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов. Каждый концерт коллектива – это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Вас ожидают два часа драйва, восторга и любимых композиций.

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