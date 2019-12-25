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Концерт "Морриконе, Рота"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Морриконе, Рота"

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Концерт "Морриконе, Рота" пройдет 21 июля в "Колизее", начало – в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Прозвучат произведения итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Роты. Мелодичность, утонченность и проникновенная интонация их музыки способны передать внутренний мир героя или многогранность ситуации. 

Вы услышите композиции к фильмам "Однажды в Америке", "Крестный отец-2", "Ромео и Джульетта" и другим. Исполнитель – Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Игорь Пономаренко. 

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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