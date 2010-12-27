Концерт Сережи Драгни и Mary Gu

Самая романтичная музыкальная крыша Санкт-Петербурга объединит сразу двух интересных исполнителей!

Mary Gu - певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит под аккомпанемент музыкального бэнда. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью концерта, в котором вы так же услышите Серёжу Драгни. Ребята исполнят совместные треки, а Серёжа отыграет свой первый большой концерт в Санкт-Петербурге.

Серёжа Драгни - участник шоу ПЕСНИ на ТНТ! Но если вы думаете, что его формат - это романтичные песни под гитару и спокойная домашняя обстановка, то спешим сообщить: на концерте вас ждёт мощнейший вал живого звука в исполнении целой музыкальной банды! Отличный вокал и live band - идеальное сочетание для летнего питерского вечера на крыше Roof Place!

Адрес: Кожевенная линия, 30, Roof Place

Возрастное ограничение: 6 +

Билеты: от 1000 рублей

Фото: vk.com/sergey_dragni