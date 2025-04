Концерт "Магия свечей. Джаз на луне в оранжерее" пройдет 2 апреля в оранжерее Таврического сада. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Гости послушают джазовую музыку в исполнении джаз-бэнда Jazz Hooligans среди тропических растений. А "джаз на луне" – не просто метафора, а изюминка вечера. Музыкант Дмитрий Гурович сыграет импровизации на инструменте под названием луна.

Луна – терменвокс, который заключен в корпус в виде светящегося полумесяца. В программе – самые известные хиты: L. O. V. E, Fly me to the moon, Strangers in the night, Moon River, Sway и другие.

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада