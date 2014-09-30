Концерт "Лунная программа"
Сегодня, 16:00
Концерт пройдет 12 апреля во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

В авторской программе маэстро Александр Титов представит палитру произведений на космическую тему. Исполнителем будет Петербургский государственный академический симфонический оркестр. 

Наряду с популярными сочинениями прозвучат настоящие редкости: фрагменты оперетты Жака Оффенбаха "Путешествие на Луну" и две премьеры. Это симфония "Лунное море" Алемдара Караманова и симфоническая поэма "Луноход" Бориса Майзеля. 

Венчает вечер симфоническая версия музыки группы Pink Floyd из альбома "Обратная сторона Луны". 

Фото: pxhere 

