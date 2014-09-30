Концерт "Лунная программа"

В авторской программе маэстро Александр Титов представит палитру произведений на космическую тему. Исполнителем будет Петербургский государственный академический симфонический оркестр.
Наряду с популярными сочинениями прозвучат настоящие редкости: фрагменты оперетты Жака Оффенбаха "Путешествие на Луну" и две премьеры. Это симфония "Лунное море" Алемдара Караманова и симфоническая поэма "Луноход" Бориса Майзеля.
Венчает вечер симфоническая версия музыки группы Pink Floyd из альбома "Обратная сторона Луны".
