Концерт "Летний хит-парад"

В программе ожидаются популярные оркестровые миниатюры, легендарные вальсы, веселые польки и эффектные увертюры. Это Чайковский и Штраус, Оффенбах и Шостакович, Брамс, Дунаевский и многие другие.
Один из исполнителей – азербайджанский дирижер Фахраддин Керимов. Учителями маэстро были Илья Мусин и Валерий Гергиев. Музыкант сотрудничает с Государственным театром оперы и балета в Баку и с крупными российскими оркестрами.
Продолжительность концерта – два часа (с антрактом).
Фото: pxhere
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