  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Летний хит-парад"
Сегодня, 16:00
190
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Летний хит-парад"

0 0

Концерт пройдет 28 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

В программе ожидаются популярные оркестровые миниатюры, легендарные вальсы, веселые польки и эффектные увертюры. Это Чайковский и Штраус, Оффенбах и Шостакович, Брамс, Дунаевский и многие другие. 

Один из исполнителей – азербайджанский дирижер Фахраддин Керимов. Учителями маэстро были Илья Мусин и Валерий Гергиев. Музыкант сотрудничает с Государственным театром оперы и балета в Баку и с крупными российскими оркестрами.

Продолжительность концерта – два часа (с антрактом). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии