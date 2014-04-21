Концерт "Летний хит-парад"

Концерт пройдет 28 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

В программе ожидаются популярные оркестровые миниатюры, легендарные вальсы, веселые польки и эффектные увертюры. Это Чайковский и Штраус, Оффенбах и Шостакович, Брамс, Дунаевский и многие другие.

Один из исполнителей – азербайджанский дирижер Фахраддин Керимов. Учителями маэстро были Илья Мусин и Валерий Гергиев. Музыкант сотрудничает с Государственным театром оперы и балета в Баку и с крупными российскими оркестрами.

Продолжительность концерта – два часа (с антрактом).

Фото: pxhere