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Концерт "Легенды мировой поп-музыки"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Легенды мировой поп-музыки"

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Концерт пройдет 25 сентября во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

В этот вечер оживут музыкальные легенды, звучавшие в сердцах миллионов по всему миру. В исполнении Вадима Азарха, Станислава Чигадаева и других петербургских музыкантов ожидаются саундтреки великих артистов, чьи имена стали символами целых эпох: Стинга, Элтона Джона, The Beatles, Стиви Уандера. 

Вы услышите следующие композиции: Can You Feel the Love Tonight, Shape of My Heart, Englishman in New York – от изысканной классики поп-музыки до любимых хитов, узнаваемых с первых нот. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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