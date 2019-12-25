Концерт "Космический джаз: Элла Фицджеральд"

Элла Фицджеральд – легенда джазового вокала на все времена. Ее песни наполнены жизнерадостной верой в лучшее.
В исполнении Spontaneous Jazz Band вы услышите такие произведения, как Russian lullaby, The one I love, I get a kick out of you, So danso samba, One note samba, Dream a little dream of me, Summertime, In the sentimental mood, Embraceable you и многие другие.
Трибьют-шоу – шоу, в котором песни известных групп или артистов играют другие музыканты.
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