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Концерт "Космический джаз: Элла Фицджеральд"
Вчера, 21:00
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Концерт "Космический джаз: Элла Фицджеральд"

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Концерт состоится 11 сентября в петербургском Планетарии. Стартует мероприятие в 21:00. Возрастное ограничение: 6+.

Элла Фицджеральд – легенда джазового вокала на все времена. Ее песни наполнены жизнерадостной верой в лучшее. 

В исполнении Spontaneous Jazz Band вы услышите такие произведения, как Russian lullaby, The one I love, I get a kick out of you, So danso samba, One note samba, Dream a little dream of me, Summertime, In the sentimental mood, Embraceable you и многие другие.

Трибьют-шоу – шоу, в котором песни известных групп или артистов играют другие музыканты. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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