Концерт "Композиторы-юбиляры" пройдет 3 июня в КДЦ "Московский". Начало – в 18:00. Для гостей старше 12 лет.

Ожидается концерт "Композиторы-юбиляры. Скарлатти, Бах, Форе, Равель, Свиридов, И. Дунаевский, И. Штраус" студентов Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Мероприятие состоится в рамках проекта "Музыкальный абонемент "Классика для всех".

Программа станет музыкальным путешествием в творческие миры великих композиторов, юбилеи которых отмечаются в 2025 году. Солисты – Ильдар Башмаков, Анна Засеева, Ефросия Мачерет, Елизавета Миронова, Сяо Цифэй, Цзынь Цзыхао, Кулова Анна, концертмейстеры – Полина Рукавишникова и Татьяна Калиничева.

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