Концерт "Классика при свечах: "Времена года" Вивальди"

Концерт пройдет 21 марта в Доме журналиста. Начало – в 17:00. Для гостей старше 6 лет.

Ожидается концерт "Времена года" от компании "Вселенная классики". Вы отправитесь в удивительное музыкальное путешествие, где оживет каждая нота.

Весна разбудит природу, летний зной окутает теплом, осень раскрасит мир яркими красками, а зима зазвучит загадочно. Исполнителем будет струнный квартет Intelligent – женский коллектив виртуозов. Его состав: Ангелина Фельдшерова (скрипка), Ангелина Фирсулова (скрипка), Надежда Чумовицкая (альт), Дарья Гильбо (виолончель).

Фото: pxhere