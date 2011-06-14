Концерт "Классика на час" состоится 15 декабря во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках концерта "Классика на час" прозвучит музыка Игоря Стравинского и Франсиса Пуленка. Последний является самоучкой, во что верится с трудом. О нем с восхищением говорили коллеги и критики. А 15 декабря ожидается легкая и грациозная "Симфониетта" автора.

Во втором отделении будет "Пульчинелла" Игоря Стравинского. Этот неоклассический опус он создал для балетной сцены.

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

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