Концерт "Классика на час"

В рамках концерта "Классика на час" прозвучит музыка Игоря Стравинского и Франсиса Пуленка. Последний является самоучкой, во что верится с трудом. О нем с восхищением говорили коллеги и критики. А 15 декабря ожидается легкая и грациозная "Симфониетта" автора.
Во втором отделении будет "Пульчинелла" Игоря Стравинского. Этот неоклассический опус он создал для балетной сцены.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все