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Концерт "Классика на час"
Сегодня, 16:00
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Концерт "Классика на час"

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Концерт "Классика на час" состоится 15 декабря во Дворце Белосельских-Белозерских. Начнется мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

В рамках концерта "Классика на час" прозвучит музыка Игоря Стравинского и Франсиса Пуленка. Последний является самоучкой, во что верится с трудом. О нем с восхищением говорили коллеги и критики. А 15 декабря ожидается легкая и грациозная "Симфониетта" автора. 

Во втором отделении будет "Пульчинелла" Игоря Стравинского. Этот неоклассический опус он создал для балетной сцены. 

Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр. 

Фото: pxhere 

Теги: дворец белосельских-белозерских, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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