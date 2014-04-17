Концерт "Киномузыка при свечах"

Концерт классической музыки "Киномузыка при свечах" пройдет 29 июля в Петрикирхе. Начнется представление в 22:00. Возрастные ограничения: 6+.

Петербуржцев и гостей города приглашают в соборе Петрикирхе, с его совершенной акустикой и умиротворенной атмосферой, насладиться игрой органа. В понедельник вечером прозвучат шедевры мировой "Киномузыки".

Музыкальные программы посвящены известной и выдающейся музыке из кинофильмов – оригинальным саундтрекам и золотой классике, вошедшей в фильмы.

Исполнитель на концерте 29 июля – петербургская органист-виртуоз и композитор, призер и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей Елизавета Панченко. Орган: Gustav Steinmann.

Фото: pxhere