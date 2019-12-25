Концерт Jerry Kim Band

Насыщенный вечер в звуках джаз-рока.

Джерри Ким – гитарист и композитор родом из Казахстана. С пяти лет Ким играет на гитаре, закончил музыкальную школу и в юности увлекся аранжировкой и сочинением музыки, а затем собирает группу, играющую джаз-рок. С ней гитарист колесил по всему Советскому союзу и занимал места на музыкальных конкурсах.

Работал в филармониях, аккомпанировал известным певцам и певицам, позднее сотрудничал со знаковыми музыкантами. В собственной музыке Джерри Ким затрагивает библейские темы и не устает экспериментировать с инструментальными блюзом, модерн-джазом, джаз-роком, блюз-хард-роком.

Цена билетов: от 800 рублей

Место: Клуб JFC, ул. Шпалерная, 33

Фото: Джерри Ким / ВКонтакте