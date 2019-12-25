Концерт JONY

Концерт исполнителя JONY пройдет 26 ноября в клубе А2. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

JONY – автор хитов "Комета", "Титры", Love Your Voice, "Аллея", "Мир сошел с ума", "Никак", "Воздушный сарафан", "Мне не больно", "Камин" и других. Его песни занимают первые строчки чартов и набирают миллионы прослушиваний.

На счету исполнителя четыре студийных альбома, десятки синглов и коллабораций с ведущими музыкантами, а также клипы с миллионными просмотрами. В прошлом году JONY стал наставником шоу "Голос. Дети", сейчас работает над новым альбомом и активно гастролирует.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия