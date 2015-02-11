Концерт "Интерстеллар" в Планетарии 1.

Концерт "Интерстеллар" состоится 28 июня в Планетарии 1. Начало в 21:00. Ценз - 0+

Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма "Интерстеллар" в живом исполнении в Планетарии 1.

Лучшего места звучания музыки Ханса Циммера сложно придумать - гостей шоу ждёт не просто уникальное музыкальное событие, а настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звёздных миров!

Amadeus Concerts представляет орган, струнный ансамбль и клавишные под огромным звёздным куполом самого большого Планетария в Мире!

Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в самом большом планетарии в Мире! Приглашаем всех в это невероятное космическое путешествие!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Фото: предоставлено организатором Amadeus Concerts