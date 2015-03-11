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Концерт Галкина в Юрмале приостановили из-за драки

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Артист объявил об антракте из-за конфликта между зрителями.

Выступление российского юмориста и шоумена Максима Галкина в Юрмале было приостановлено из-за драки в зрительном зале. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале "Ыыху Москвы" с подписчиками поделился журналист Михаил Шахназаров. Он опубликовал видео, на котором видна потасовка, которая произошла в концертном зале "Дзинтари". Уточняется, что позже конфликт имел продолжение на улице. По предварительной версии, причиной недопонимания стал политические взгляды сторон.

Оба зрителя были направлены к представителям правоохранительных органов для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился.

организаторы концерта

Максим Галкин спел о возвращении на родину на концерте в Израиле.

Фото и видео: Telegram / Ыыху Москвы

Теги: драка, концерт, латвия, максим галкин, юрмала
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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