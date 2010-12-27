Концерт Елены Темниковой

Шоу со спецэффектами и возможностью оказаться в виртуальном пространстве.

Исполнительница дип-хауса презентует свой новый альбом TEMNIKOVA 4. Общероссийский тур TEMNIKOVA TOUR 2019 - это не только исполнение песен, но и грандиозное шоу со спецэффектами и дополненной реальностью. Для того, чтобы погрузиться в мир AR (дополненной реальности), зрителям нужно будет скачать на мобильный телефон приложение. Также на концерте разыграют итальянский автомобиль.



Елена Темникова получила мировое признание и находится в одном ряду с такими артистами как Джастин Тимберлейк, Сия, Эминем и другими. Певица исполнит не только новые композиции, но и треки из трех прошлых альбомов.

Место: КСК "Сибур Арена" (Футбольная аллея, 8)

Цена: от 1200 рублей

Фото: предоставлено организатором