Концерт Елены Темниковой

Исполнительница дип-хауса презентует свой новый альбом TEMNIKOVA 4. Общероссийский тур TEMNIKOVA TOUR 2019 - это не только исполнение песен, но и грандиозное шоу со спецэффектами и дополненной реальностью. Для того, чтобы погрузиться в мир AR (дополненной реальности), зрителям нужно будет скачать на мобильный телефон приложение. Также на концерте разыграют итальянский автомобиль.
Елена Темникова получила мировое признание и находится в одном ряду с такими артистами как Джастин Тимберлейк, Сия, Эминем и другими. Певица исполнит не только новые композиции, но и треки из трех прошлых альбомов.
Место: КСК "Сибур Арена" (Футбольная аллея, 8)
Цена: от 1200 рублей
Фото: предоставлено организатором
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