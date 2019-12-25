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Концерт "Дэвид Линч. Трибьют"
Сегодня, 21:00
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Концерт "Дэвид Линч. Трибьют"

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Концерт пройдет 23 сентября в петербургском Планетарии. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Планетарий приглашает петербуржцев на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный саундтрекам к фильмам режиссера Дэвида Линча. В программе будет ретроспектива культовых композиций к работам "Твин Пикс", "Шоссе в никуда", "Синий бархат" и "Голова-ластик". 

Данные мелодии наполнены мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием. А исполнят их Антон Рязанов (саксофон), Анастасия Карпешина (клавиши, вокал), Ангелина Гридина (контрабас, вокал) и Алексей Кожемякин (барабаны). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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