Концерт "Дэвид Линч. Трибьют"

Концерт пройдет 23 сентября в петербургском Планетарии. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

Планетарий приглашает петербуржцев на уникальный музыкально-визуальный концерт, посвященный саундтрекам к фильмам режиссера Дэвида Линча. В программе будет ретроспектива культовых композиций к работам "Твин Пикс", "Шоссе в никуда", "Синий бархат" и "Голова-ластик".

Данные мелодии наполнены мистикой, тревогой и гипнотическим очарованием. А исполнят их Антон Рязанов (саксофон), Анастасия Карпешина (клавиши, вокал), Ангелина Гридина (контрабас, вокал) и Алексей Кожемякин (барабаны).

Фото: pxhere