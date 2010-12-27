Концерт "ДДТ" в Петербурге неожиданно прервали. И вот почему

Во время выступления коллектива на Synergy Global Forum зрителей резко начали направлять к выходам с "Газпром Арены".

Директор группы Вячеслав Борюсков рассказал "Известиям", из-за чего выступление завершилось раньше запланированного времени. Оказывается, музыканты вышли на сцену с задержкой, а после нескольких сыгранных песен "ДДТ" организаторы форума попросили закончить концерт. Причиной стало беспокойство за зрителей, которым необходимо было успеть до закрытия метро.

Ранее очевидцы рассказали, что во время исполнения песни "Милиционер в рок-клубе" на стадионе резко включился свет, и зрителей стали направлять к выходу.

Отметим, что одними из главных участников Synergy Global Forum в Петербурге стали Арнольд Шварцнегггер и Хабиб Нурмагомедов.

Фото: ДДТ / "ВКонтакте"