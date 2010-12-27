Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов к повторному бою с Макгрегором ради парников

Боец стал хедлайнером крупного бизнес-форума.

Боец смешанных боевых искусств, приехавший на Synergy Global Forum в Петербург, выступил в качестве хедлайнера второго дня крупнейшего бизнес-мероприятия.

В большом интервью бойца спросили, может ли он дать одному из самых запомнившихся его соперников, Конору Макгрегору, еще один шанс, на что Хабиб ответил, что это – "пройденный этап".

"Мне там нечего заказывать. Может, для расширения моих сельскохозяйственных проектов я бы подрался с Конором на "Газпром Арене" – на 70-тысячной арене. <...> Ну, ради расширения парников", – заявил чемпион UFC.

А на вопрос любопытствующих о том, как справляться с поражениями, Нурмагомедов пожал плечами, поскольку "ни разу не проигрывал".

Ранее Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о "Газпром Арене".

Фото: @artemred2 / "Instagram"