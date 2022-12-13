Брендон Стоун представит сольную программу "За любовь" в ДК Выборгский

Слушателей ожидают хиты, авторские произведения исполнителя, а также новые композиции и песни, которые были исполнены на различных телешоу.

В четверг, 13 апреля, в Петербурге состоится выступление певца Брендона Стоуна с сольной программой "За любовь". Слушателей ожидают хиты, авторские песни исполнителя, а также новые композиции и песни, которые были исполнены на разных телешоу.

Брендон Стоун − известный музыкант, певец, автор песен, джазовый пианист, саунд-продюсер и аранжировщик. Окончил Берлинскую консерваторию по классу джазового фортепиано. Широкая публика узнала о музыканте во время конкурса "Новая волна - 2005", а чуть позже он принял участие в проекте Первого канала "Голос". Осенью 2022 года стал финалистом шоу "Аватар" на телеканале НТВ.

За свою карьеру Стоун создал более 800 произведений разных жанров и направлений. Является двукратным обладателем премии Grammy (Indonesia) и композитором европейского музыкального конкурса Евровидение.

Певец и композитор пишет и исполняет песни на русском, английском, немецком, испанском, французском и еще более чем на 20 языках, поэтому он является музыкантом с мировым именем. Одно из главных умений Стоуна − соединять лучшие традиции популярной музыки и авторское видение в своих произведениях. Теперь же его песни исполняют многие популярные артисты: в их числе − EMIN, Любовь Успенская, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Лада Дэнс и др.

Начало: в 19:00

Адрес: улица Комиссара Смирнова, 15

Билеты продаются по ссылке. С подробной информацией об артисте можно ознакомиться на его сайте.

Видео YouTube / Brandon Stone, фото: предоставлено организаторами