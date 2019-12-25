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Концерт "Битва Роялей"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Битва Роялей"

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В поединке участвуют Лекс Григорьев и Евгения Немцева.

Уникальный концерт "Битва Роялей" в формате Amadeus Concerts подготовили фактически по заявкам зрителей. Музыкальная битва каждый раз собирает восторженные отзывы, поэтому готовится к новому раунду в зале Яани Кирик.

Лекс Григорьев и Евгения Немцева сыграют в традициях музыкальных поединков, популярных в Европе 18-19 веков. Сравнивать мастерство пианистов организаторы не берутся, да это и не нужно – виртуозы будут соревноваться в разном прочтении произведений и смене музыкальных стилей. В этот вечер зрители услышат и прелюдии Баха, и джазовые импровизации – полная свобода фортепианного творчества.

Цена билетов: от 1000 рублей

Место: Яани Кирик, ул. Декабристов, 54А

Фото: pixabay

Теги: музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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