Концерт "Битва Органов"

За клавишами органа сразятся Ольга Котлярова и Сергей Силаевский.

Amadeus Concerts готовит для искушенного зрителя новый "сезон" легендарной "Битвы органов". Самый большой и мощный музыкальный инструмент мира не может быть скучным, и мастера это докажут.

В России не найти собора с двумя органами, как бывает в Европе, поэтому в Петрикирхе придумали формат поинтереснее. За клавишами органа сразятся Ольга Котлярова и Сергей Силаевский, органисты будут поочередно исполнять легендарные произведения разных эпох. В этот вечер зрителей ждет скорее не соревнование, а удивление необычными техниками игры и богатством звучания.

Цена билетов: от 900 рублей

Место: Петрикирхе, Невский пр., 22 - 24 Б

Фото: pixabay